Orléans Val de Loire Tourisme Votre office de tourisme pour un citybreak dans la métropole orléanaise

Orléans Val de Loire Tourisme est un office de tourisme.

Métropole végétale et ligérienne, cité Johannique et ville d'art et d'histoire, Orléans vous attend pour un city break inoubliable, entre modernité et authenticité de son patrimoine historique, culturel, naturel et gastronomique !

Orléans Val de Loire Tourisme est votre interlocuteur, avant, pendant et après votre séjour, pour faire de votre citybreak dans la métropole une expérience inoubliable.



Orléans Métropole est votre destination citybreak à 1 heure de Paris, pour un séjour d’un weekend ou plus, en couple, en solo, en famille, entre amis ou en groupe ! Capitale de la Région Centre-Val de Loire, ville d’art et d’histoire et métropole ligérienne, Orléans vous accueille entre nature et culture. Découvrez ses jardins, son fleuve royal et son patrimoine bâti exceptionnel lors d’un séjour inoubliable !



Située près des châteaux de la Loire et du Loiret, Orléans Métropole mise à la fois sur sa modernité et sur l’authenticité de son patrimoine historique, culturel et naturel pour séduire. Et c’est un pari réussi ! Pour un citybreak ou un séjour plus long, découvrez la cité johannique aux mille facettes et au grand charme. Orléans a tout d’une destination de rêve ! Elle déploie la beauté de ses façades à pans de bois, de ses parcs riches d’une activité horticole intense, et propose de belles découvertes pour les papilles ! Métropole à taille humaine, Orléans se parcourt à pied, en bateau et à vélo sur ses quais, partie intégrante de la Loire à vélo.



L’office de tourisme est à votre disposition, en amont de votre séjour pour vous aider à préparer votre venue, pendant votre séjour pour vous proposer des activités (visites, balades en bateau, billetterie …) et vous recommander les incontournables à ne pas manquer, et après votre séjour … pour vous donner envie de revenir !





• 100% personnalisé : patrimoine, culture, végétal, Loire, gastronomie, activités outdoor ou indoor … composez votre citybreak selon vos goûts ! Chaque demande est unique et nos conseillers en séjour vous conseillent au plus près de vos envies !

• Expertise locale : nous connaissons notre territoire sur le bout des doigts et partageons avec vous nos pépites !

• Clé-en-main : nous sommes en mesure de vous proposer des parcours et produits clé-en-main pour découvrir la région.

• Multi-canal : nous vous renseignons par email, téléphone, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin) et dans nos locaux, à côté de la cathédrale.



En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

City-break

Conférences

Congrès

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Architecture

Attractions

Aventure

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Petit train

Randonnée

Vélo



CityPass Orléans Métropole solo, duo ou enfant, 1, 2 ou 3 jours



Avec plus d’une centaine d’avantages exclusifs pour tous les goûts et toutes les envies, le CityPass Orléans Métropole vous offre un accès privilégié à une large palette d’expériences, à découvrir dans la métropole orléanaise et aux alentours !



Sur simple présentation du CityPass, vous bénéficiez en effet d’avantages exclusifs auprès de nombreux partenaires touristiques :



• Entrées gratuites pour les attractions incontournables de la métropole orléanaise : visite guidée, petit train, musées, balade fluviale, Parc Floral…

• Transport en commun TAO illimité offert pendant la durée de votre CityPass

• Bons plans et réductions pour les activités de loisirs, ainsi que chez les restaurateurs, hôteliers, et commerçants

A partir de 18 € pour un adulte.



→ En savoir plus



• Visites guidées à Orléans Métropole, pour individuels et groupes

Prenez part aux visites guidées de l'Office de Tourisme d'Orléans Métropole lors de votre séjour !



• À la découverte d'Orléans

• Orléans de haut en bas

• Mystère de la crypte Saint-Aignan

• La Ville du dessous

• Balade citadine en gyropode

• Les Moulins d'Olivet

• Les balades magiques

Et bien d'autres...



A partir de 7,50 € pour un adulte.





• Visites audioguidées

Partez dès à présent à la découverte d'Orléans grâce aux audioguides !



De la cathédrale Sainte-Croix aux quais de Loire en passant par le Quartier Bourgogne, redécouvrez la ville à votre rythme !



Location 7€.



Horaires : 09h30 à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au dimanche

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Allemand - Chinois (selon la disponibilité des conseillers en séjour)



Vos contacts :

Chloé LUDEAU

Responsable Accueil

infos@tourisme-orleans.com

Tel : +33 (0)2 38 24 05 05



Adresse postale : 2, place de l’Étape – CS 95632

45000 Orléans cedex 1



Site web : www.tourisme-orleansmetropole.com



