Où faire une randonnée pédestre au Vietnam ?

FacileSituée à 200 km de Hanoi, la réserve naturelle de Pu Luong est parfaite pour ceux qui aiment une découverte en pleine nature. Cet endroit réserve bien jusqu'à maintenant ses paysages pittoresques et son authenticité. Une randonnée pédestre vous emmènera à contempler des forêts verdoyantes et des fabuleux rizières en terrasses. Bien que les rizières en terrasses de Pu Luong soient moins spectaculaires que celles des de Hoang Su Phi ou Mu Cang Chai mais elles offrent néanmoins un spectacle agréable à contempler et sont plus facilement accessibles de Hanoi. De plus, plus qu'un trek, un séjour chez l’habitant vous permet d’aller à la rencontre des ethnies minoritaires qui peuplent la région. vous serez éblouis par la complexité de leurs cultures et surtout de leur accueil chaleureux.Il y a 2 récoltes de riz par an à Pu Luong. Possibilité de voir de belles rizières de fin mars à début juin et une autre de juillet à octobre.