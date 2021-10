Oui, les restrictions de voyage s’amenuisent…mais avec l’obligation d’avoir souscrit une Assurance Voyage !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

De nombreuses annonces positives pour le secteur du tourisme ont émaillé le mois de septembre, avec notamment des communications gouvernementales de certains pays, occupant une place prépondérante sur le marché, qui laissent augurer de belles perspectives pour la fin de cette année 2021.

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 10 Octobre 2021

Le Canada a été le premier pays à ouvrir le bal En effet, c’est d’abord le Canada qui a ouvert ses frontières aux personnes vaccinées le 7 septembre sans restriction avant que son voisin américain ne fasse de même en annonçant la levée de la fermeture de ses frontières aux mêmes vaccinés au début du mois de novembre.



Quelques jours auparavant (le 15 septembre), l’Ile Maurice prévoyait également l’assouplissement des conditions d’entrée sur son territoire à la date du 1er octobre.



Ainsi, en quelques semaines, c’est plusieurs centaines de réservations qui ont pu être enregistrées vers ces destinations, particulièrement prisées par les touristes français et européens.

Néanmoins, comme à l’accoutumée en cette période de crise, ces bonnes nouvelles sont souvent accompagnées d’ajustements. Dorénavant, les voyageurs souhaitant se rendre à l’Ile Maurice devront justifier de la souscription d’une assurance voyage qui couvre le COVID 19 sur place par le biais d’ attestations nominatives produites par les compagnies d’assurance .



Le pays a donc rejoint la liste des territoires exigeant ce document.



Auparavant, ces attestations d’assurance « santé-rapatriement » étaient requises simplement dans le cadre de voyages effectués dans des pays qui, pour des raisons politiques, économiques et sanitaires ne voulaient pas « s’encombrer » de ressortissants étrangers bloqués sur leur sol pour une raison médicale. C’était le cas de CUBA, de l’ALGERIE, de La CHINE ou de la RUSSIE par exemple.

L’épidémie a significativement augmenté le nombre de pays conditionnant leur ouverture aux voyageurs Cette ouverture est conditionnée à la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le COVID-19, sans doute dans le but d’éviter de se transformer en point névralgique de la circulation du virus.



Le COSTA RICA, la THAILANDE, les SEYCHELLES ou la JORDANIE, pour ne citer qu’eux, ont donc décidé d’instaurer cette obligation , avec chacun des particularités demandées sur les garanties de l’assurance souscrite .



A titre d’exemple, le COSTA RICA impose un plafond minimum de 2000 USD pour la prise en charge des frais d’hébergement en cas de mise en quarantaine.



Il convient d’ailleurs, pour les touristes étrangers, de s’informer régulièrement sur la liste des pays qui réclament cette assurance, car elle s’avère fluctuante (une liste non-exhaustive demeure disponible à la fin de l’article).

Voyager sans assurance vers ces pays n’est pas dénué de conséquences. L’accès à l’embarquement peut catégoriquement vous être refusé et par ricochet, l’envol vers des contrées qui paraissaient inatteignables il y a plus d’un an…

Liste des principaux pays qui requièrent une assurance voyage avec la mention « COVID » : AFRIQUE : Seychelles/Maurice/Namibie



ASIE/EUROPE ORIENTALE : Ukraine/Russie



AMERIQUES : Chili/Costa Rica/Cuba/Saint Martin (Néerlandais)/Îles Turques et Caïques



ASIE : Arabie Saoudite/Emirats Arabes Unis/Jordanie/Mongolie/Népal/Thaïlande



Lu 203 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Partie II - Votre patrimoine : protégez-le ! Partie I - Votre patrimoine : protégez-le !