Outdoor : Vars (Hautes Alpes), organise de nouveau la course d'orientation « O'VARS »

Ce sport qui rassemble efforts physiques et réflexion trouve toute sa place dans les paysages de Vars qui se prêtent particulièrement aux attentes des orienteurs à la recherche de défis techniques.



La station de Vars continue sur sa lancée pour satisfaire les envies de tous les adeptes de sport nature et propose aux coureurs de parcourir les plus beaux paysages de montagne tout en découvrant la nature autrement.



Une carte d'orientation, une boussole et c'est parti pour une activité sportive de plein air et surtout un défi mental accessible à tous.



Compétiteurs, amateurs ou novices chaussez vos baskets, mobilisez votre sens de l'orientation et venez vous balader (ou courir pour les plus courageux) tout en recherchant les différentes balises d'orientation.