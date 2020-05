Ouzbékistan : Step’In et Afsona unissent leurs forces sur le MICE et le loisir haut de gamme nouvelle destination aux portes de l’Europe

Step’In continue son expansion stratégique sur les Routes de la Soie avec l’ouverture de son bureau à Tachkent. En s’associant avec LE partenaire historique des agences françaises depuis plus de 20 ans dans la région, Step’In prend position en Asie Centrale.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 13 Mai 2020

Negina Mukhtarova, Choista Saidaminova, Frédéric Roman-Hauduroy et Patrice Dedeyn mettent toutes leurs ressources et leurs expériences en commun !



Negina et Choista pilotent le bureau local et les relations avec tous les partenaires ouzbeks tandis que Patrice continue de jouer son rôle en tant qu’expert destination aux côtés du bureau des ventes Europe, dirigé par Frédéric, et chargé de formaliser les offres.



Hervé, The Mice Experts, et représentant de Step’In sur le marché français, ajoute une nouvelle destination aux portes de l’Europe.



Les développements récents de l’hôtellerie et infrastructures de transports pour relier les villes aux milles merveilles de Samarcande, Khiva et Boukhara font désormais de la destination un MUST DO des destinations moyens courriers.

L’Ouzbékistan c’est quoi ? Des moments inoubliables sous les étoiles dans des palais, harems ou médersas à la beauté renversante, la rencontre avec une histoire millénaire, celle du commerce entre la Chine et la Méditerranée, des champs de coton et de l’économie planifiée soviétique, celle d’Alexandre le Grand et de Tamerlan, des grands astronomes et mathématiciens aux grands maitres Soufis.



Du royaume du Khorezm aux paysages du désert du Karakoum qui défilent derrière les fenêtres d’un train pendant une conférence à bord sur la mer d’Aral jusqu’aux toits étincelants couleur or, bleu et verts des coupoles et minarets ou vallées verdoyantes dans lesquelles on lance des chevaux à vive allure lors de bouzkachi, le sport national.



Des rencontres inoubliables. Un voyage dans l’esprit STEP’IN et pas seulement un événement ou une opération. De celui qui nourrit les âmes et élève les consciences...





