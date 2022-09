Ôvoyages et Abu Dhabi en campagne sur France 2

" Nous nous réjouissons de ce partenariat entre le DCT Abu Dhabi et Ôvoyages qui parie sur la destination et a étoffé sa production avec une belle offre de séjours balnéaires à prix doux, ainsi qu’un Ôclub sur Abu Dhabi.



Abu Dhabi est connue des Français surtout à travers le prisme du Louvre Abu Dhabi. Grâce à la belle campagne TV et les nombreuses autres actions de promotion prévues dans ce partenariat, nous espérons que clients et agents de voyage pourront réaliser qu’Abu Dhabi est aussi une fabuleuse destination balnéaire permettant une expérience exclusive réussie en couple ou en famille " précise Isabelle Trotzier, Country Manager France du Département de la Culture & du Tourisme d’Abu Dhabi.



Côté production, l’offre Ôvoyages va comprendre notamment les adresses réputées de la destination dont les hôtels Anantara , Shangri La, Park Hyatt ainsi qu’un Ôclub Experience : le Radisson Blu Hotel & Resort 5*.



Construit sur la promenade emblématique d’Abu Dhabi, la Corniche, cet établissement est situé au bord

d’une plage de sable blanc de 800 m de long, au cœur de la ville avec vue panoramique sur le golfe Persique.



" Notre objectif est clair, nous sommes convaincus qu’avec notre expérience et notre savoir faire, nous pouvons contribuer au développement d’une destination qui a construit sa différence avec patience et intelligence en intégrant notamment dans son offre culturelle, des composantes de la culture française et c’est cela qui rend Abu Dhabi si particulière pour le marché français.



Le déploiement de notre stratégie pour promouvoir Abu Dhabi comme nous l’avons fait pour d’autres destinations de la région, nous permettra aussi d’asseoir notre ambition d’être le 1er opérateur français sur la péninsule arabique " a précise Raouf Benslimane, PDG de ÔVoyages.