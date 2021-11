PATA Awards : clôture des dossiers de candidature le 15 décembre 2021

Fort du succès de la première édition ayant eu lieu en 2019, la PATA Chapitre France organise la deuxième édition de ses PATA Awards.



Ces récompenses ont pour objectif de mettre en lumière les acteurs du tourisme de la zone Asie-Pacifique et les initiatives mises en place pour promouvoir la région.



L’ensemble des professionnels du secteur, qu’ils soient membres ou pas de la PATA, ont l’opportunité de participer : compagnies aériennes, destinations, DMC, offices de tourisme, etc.



A ce jour, le jury se compose de Céline Eymery (TourMag), Christine Giraud (Femmes du Tourisme), Linda Lainé (L’Echo Touristique), Jean-Pierre Mas (Les Entreprises du Voyage), Marie Poirier (Tour Hebdo), Laurent Queige (Welcome City Lab), Philippe Reibec (La Quotidienne) et Hervé Tilmont (SETO).