Paris - Londres : Eurostar renforce son offre pour Noël

Les billets sont flexibles et peuvent être échangés sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ.A noter que depuis le 1er octobre 2021, les voyageurs français et européens devront présenter un passeport valide pour se rendre outre-Manche.En plus de cette formalité, il convient d'ajouter les conditions imposées par la crise sanitaire. Pour savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Conseils aux voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.