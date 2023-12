Paris-Orly, l’aéroport le plus en retard d’Europe

Cette année 2023 a mis en évidence l'importance pour les passagers aériens de connaître leurs droits afin de pouvoir réagir et obtenir une indemnisation en cas de retard de vol ou en cas d'annulation de vol., leader européen de l'indemnisation des passagers aériens, accompagne quotidiennement les passagers dans leur démarche d'indemnisation, en s'appuyant sur l'application du règlement 261/2004 de l'Union Européenne. Depuis sa création en 2014, Flightright a déjà obtenu plus deLes règles concernant les droits des passagers aériens diffèrentPour un, les compagnies aériennes sont tenues de fournir nourriture et boissons aux passagers. Si le retard se prolonge pendant la nuit, empêchant les voyageurs de continuer leur trajet le même jour, un hébergement et le transport vers celui-ci doivent être fournis. Unpermet aux voyageurs d'exiger un remboursement complet du billet d’avion et le remboursement des frais supplémentaires engendrés par ce retard. En outre, si un retard de vol fait rater une correspondance, la compagnie doit proposer un autre vol ou un remboursement. Enfin,par rapport à l'horaire d'arrivée prévu donne droit à une indemnisation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.En cas d', les passagers ont droit à diverses formes d'indemnisation. La compagnie aérienne est tenue de proposer un autre vol vers la même destination, laissant au passager le choix entre accepter ce vol ou recevoir un remboursement complet. Si l'écart entre le vol initial et le vol de remplacement est, les passagers doivent recevoir de la nourriture et des boissons. En cas de report du vol au lendemain, un hébergement hôtelier et un transport navette sont requis. De plus, et les passagers peuvent réclamer le remboursement des frais additionnels causés par cette annulation. Il est également important de noter que les passagers ayant subi un refus d'embarquement en raison de surréservation bénéficient des mêmes droits que ceux offerts en cas de retard ou d'annulation.L'année 2023 a donc été marquée par de. La France se classe en deuxième position des pays les plus touchés, avec Paris-Orly en tête des aéroports les plus en retard. Les compagnies aériennes françaises s'en sortent relativement bien, tandis que les compagnies allemandes et néerlandaises rencontrent davantage de difficultés.. Flightright, leader européen de l'indemnisation des passagers aériens, se tient présent pour les accompagner dans cette démarche.