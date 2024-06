Paris je t’aime et Alipay+ s’associent pour le tourisme

Paris sera la destination estivale la plus populaire pour les touristes en provenance du monde entier, qu’ils viennent rendre visite à leurs proches, découvrir la ville ou profiter des Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques 2024

Alipay+ s’engage à mettre en relation des entreprises de toutes tailles avec des touristes du monde entier qui cherchent à effectuer des paiements sécurisés et pratiques lorsqu’ils voyagent. Nous sommes donc ravis d’établir ce partenariat pour améliorer l'expérience des touristes asiatiques avec des paiements transfrontaliers pratiques et des innovations numériques.

Grâce à la signature de notre partenariat avec Alipay+, nous nous engageons à offrir une excellente expérience d’achat aux touristes asiatiques, en veillant à ce que leur séjour dans notre ville soit mémorable, agréable et sans tracas. Avec des visiteurs en provenance du monde entier attendus à Paris pour cet événement mémorable, nous reconnaissons l’importance de fournir des services de paiement pratiques et efficaces pour assurer un séjour inoubliable à tous les clients

, chargé de gérer différents points d'accueil situés à la Gare du Nord, au SPOT24 près de la tour Eiffel et dans près de 30 kiosques à travers la ville. Ce service essentiel pour les touristes propose des billets pour les principales attractions, ainsi que des conseils de voyage et une assistance pour les services d'hébergement., la suite de solutions technologiques de paiement mobile et de digitalisation transfrontalière d'Ant International, à la fois en ligne et dans ses points d'accueil physiques. Plus deseront intégrés via Alipay+, à commencer par Alipay (Chine continentale), avec d'autres partenaires qui seront progressivement ajoutés.Pour offrir une expérience encore plus complète, Paris je t'aime créera une, ainsi qu'unCe programme inclura du contenu créé par Paris je t'aime sur les Jeux olympiques de Paris et des. De plus, des ressources marketing et des supports promotionnels seront disponibles aux points d'accueil de Paris je t'aime et sur la billetterie en ligne pour améliorer l'accessibilité des visiteurs en France.», a commenté. «. «».