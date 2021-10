Partenariat avec maeva.com, où en est la start-up Tictactrip ?

"Réduire la facture énergétique liée au transport est un enjeu majeur pour de nombreuses destinations de vacances aujourd’hui en France, et en

particulier à la montagne.



En tant qu'agence de voyages, nous avons un rôle à jouer pour accompagner et offrir à nos vacanciers des offres de consommation de vacances plus responsables : notre partenariat avec Tictactrip est une première brique de l’engagement de maeva sur ce sujet,

L'entreprise a été créée il y a un peu moins de 5 ans.



Nous référençons les offres des différents moyens de transport terrestre, train, bus covoiturage et permettons aussi de les combiner et développer ainsi l'intermodalité.



Nous accompagnons désormais plus de 250 partenaires sur la promotion des mobilités douces auprès de leurs voyageurs.

" explique Nicolas Beaurain, le directeur général de maeva. A croire que tout le monde ne pense pas pareil dans le tourisme (suivez mon regard) et que le dérèglement climatique est l'affaire de tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Tictactrip, nous avons contacté Nicolas Messager, le responsable des partenariats chez Tictactrip.