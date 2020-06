Partouche : les 39 casinos en France rouvrent ce 2 juin 2020

dans le plus strict respect des directives gouvernementales

Suite aux annonces faites par le gouvernement jeudi 28 juin 2020, le Groupe Partouche réouvreLe Groupe annonce avoir a élaboré un plan de reprise d’activité "", afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de son personnel et de sa clientèle.Les activités de restauration au sein des casinos vont pouvoir reprendre elles aussi, avec les contraintes liées à cette activité. Il en sera de même des activités hôtelières qui reprendrons progressivement et selon les sites.