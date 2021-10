Pascale Fortunat-Deschamps, nouvelle présidente de Gard Tourisme Développer un tourisme durable et de pleine nature

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

C'est la première fois qu'une femme accède à la présidence de Gard Tourisme. Ce jeudi 7 octobre 2021, Pascale Fortunat-Deschamps a été élue à ce poste suite à l'Assemblée générale et au conseil d’administration de l'organisme.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 8 Octobre 2021

Pascale Fortunat-Deschamps, la nouvelle Présidente de



C'est la première fois qu'une femme accède à la présidence de l’organisme représentant la 3e économie du département.



Pascale Fortunat-Deschamps, née à Nîmes, est également Maire de Vergèze, vice-présidente de la communauté de communes Rhony Vistre Vidourle, et Conseillère départementale du canton de Vauvert.



Elle a longtemps été adjointe à la culture, aux festivités et à la communication de la commune de Vergèze.



Durant 20 ans, elle a travaillé dans la Presse Quotidienne Régionale, en tant qu’inspectrice des ventes et de la promotion, 10 ans à Nîmes à La Marseillaise et 10 ans à l’Hérault du jour à Montpellier, puis fonctionnaire territoriale à la mairie de Vergèze pendant 10 ans en tant que Directrice de la culture et de la communication. A l’issue de leur assemblée générale et d'un conseil d’administration, les nouveaux administrateurs et membres du bureau de Gard Tourisme ont été présentés par Gard Tourisme, organisme départemental en charge de la mise en œuvre de la politique touristique du Département.C'est la première fois qu'une femme accède à la présidence de l’organisme représentant la 3e économie du département.Pascale Fortunat-Deschamps, née à Nîmes, est également Maire de Vergèze, vice-présidente de la communauté de communes Rhony Vistre Vidourle, et Conseillère départementale du canton de Vauvert.Elle a longtemps été adjointe à la culture, aux festivités et à la communication de la commune de Vergèze.Durant 20 ans, elle a travaillé dans la Presse Quotidienne Régionale, en tant qu’inspectrice des ventes et de la promotion, 10 ans à Nîmes à La Marseillaise et 10 ans à l’Hérault du jour à Montpellier, puis fonctionnaire territoriale à la mairie de Vergèze pendant 10 ans en tant que Directrice de la culture et de la communication.

"Un nouveau départ pour le tourisme gardois" " C’est un nouveau départ pour le tourisme gardois et le satellite du Département, je m’engage à développer un tourisme durable, un tourisme de pleine nature qui prenne en considération les divers leviers, notamment le levier social, le tourisme populaire, le tourisme familial dans le respect de l’environnement et des populations , a déclaré Pascale Fortunat-Deschamps dans sa première allocution en tant que présidente de Gard Tourisme.



L’immense diversité géographique de notre département fournit, des Cévennes à la Méditerranée, une infinité de curiosités, sites d’intérêts, productions locales qui attirent, chaque année de très nombreux visiteurs.



Il faudra continuer à développer une offre en phase avec la demande d’une clientèle étrangère et nationale déjà nombreuse.

Mais il faudra aussi encourager le développement d’une offre plus locale et populaire.



Les Gardoises et les Gardois doivent mieux connaitre et bénéficier davantage du potentiel touristique de proximité de notre beau département."



À la suite des dernières élections départementales, l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration de Gard Tourisme accueillent 16 nouveaux conseillers départementaux.



De plus, les Offices de Tourisme du Grau du Roi-Port Camargue et Cévennes Tourisme intègrent également le Conseil d’Administration dans le « collège des professionnels et partenaires institutionnels ».



Les conseillers départementaux nouvellement désignés au bureau de Gard Tourisme sont Patrick Malavieille, 1er Vice-Président, Maryse Giannaccini, Vice-Présidente et Patrick Scorsone, Secrétaire général.



Lu 107 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Air Transat : Cyril Cousin nommé directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne CWT nomme Cristina Scott à la tête du service financier