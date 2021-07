Pass sanitaire parcs de loisirs : "l'échéance du 21 juillet est catastrophique" lance Arnaud Bennet (SNELAC)

TourMaG.com - Le gouvernement par ces annonces souhaite booster la campagne de vaccination, et au regard des chiffres dévoilés par Doctolib, il y a eu un véritable effet..



Arnaud Bennet : Oui et nous partageons parfaitement l'objectif du gouvernement d'accélérer cette campagne. La mise en place du pass sanitaire est une mesure justifiée et efficace. Les parcs de loisirs et les parcs d'attractions sont prêts d'ailleurs à participer à la mise en place de centres de vaccination sur les parkings ou dans les sites car nous attirons beaucoup de visiteurs.



Reste que l'échéance est trop courte. Si la date avait été fixée en septembre, compte tenu du parcours vaccinal actuel de 8 semaines, il y aurait eu le même effet booster sur la prise de rendez-vous.



Pour l'instant la date du 21 juillet a été retenue, nous espérons que le gouvernement revienne sur cette échéance.



En Allemagne certains "land" ont imposé le pass sanitaire aux parcs de loisirs. Europa Park a été concerné et la mesure vient d'être supprimée car cela ne fonctionnait pas.