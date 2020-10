Pays-Bas : les EDV locales ont décidé d'attaquer en justice les compagnies aériennes !

Et si en France, les instances bénéficient d'une écoute attentive de la part du gouvernement, il n'en est pas de même aux Pays-Bas.



En effet, l'ANVR milite après plus de six mois de crise, pour des mesures adaptées à un secteur toujours à l'arrêt, sans convaincre jusqu'à maintenant.



" Jusqu'à présent, il n'y a pas de mesures qui sont à proprement parler dédiées à l'industrie du voyage.



Malgré tout nous demandons constamment au gouvernement de nous aider, parce que nous sommes un marché à l'arrêt, " déplore Mirjam Dresmé, la responsable de la communication de l'ANVR.



Le chômage partiel a été reconduit jusqu'au 1er juillet 2021, dans le cadre d'un plan baptisé NOW 3. Celui-ci prévoit un taux de prise en charge par l'Etat dégressif dans le temps.



Pire même, le gouvernement se veut fataliste sur la situation et les prochains mois, car " tous les emplois ne peuvent pas être maintenus ". Avec une prise en charge par l'Etat de 80% puis qui attendra 60% dans un an, l'hécatombe pourrait bien être historique dans le secteur du voyage.



Selon l'instance un tiers des emplois serait menacé si aucune solution n'est trouvée dans les prochains mois.



"La proposition de laisser ce 3ème cycle de package d'urgence jusqu'à l'été prochain est une bonne nouvelle pour le secteur, mais ce n'est pas suffisant, " se lamente Walter Schut, directeur adjoint de l'ANVR.



Et comme ses homologues européens, le syndicat souhaite une plus grande coordination et communication autour des restrictions de voyages en Europe, pour permettre à l'industrie de redémarrer sereinement.



Pour l'ANVR l'un des sésames permettant un possible retour des clients se résume dans la problématique des tests PCR.



" Nous aimerions que les frontières soient ouvertes, mais en attendant nous pensons aux tests, aux tests et aux tests ! Il faut remplacer les restrictions de quarantaine par un protocole de test de l'UE pour les voyageurs,"



Cela ne sera possible que si toute l'industrie européenne se mobilise pour faire comprendre l'urgence de la situation aux politiques européens. Ces derniers voient malheureusement, le tourisme comme un secteur qui avance par lui même.



D'ores et déjà 2020 est à oublier tout comme dans l'aérien la reprise sera longue, très longue.



" J'espère que l'été prochain, nous serons sur le chemin du retour de manière positive. Malheureusement beaucoup d'entreprises resteront à quai. Il faudra plusieurs années, je suppose, pour revenir à la «normale», " conclut Mirjam Dresmé, la responsable de la communication de l'ANVR.



Wait and see, sans les palmiers, les lunettes de soleil et avec la boule au ventre.