Pays & Marchés du Monde à Madagascar : la grande-ile et ses trésors naturels

De l’Asie, d’où est venue la majorité de sa population, elle a préservé les rizières, le riz étant à la base de l’alimentation malgache. Madagascar n’est pourtant ni l’Afrique ni l’Asie : à 400 kilomètres à l’Est des côtes africaines, dans l’Océan Indien, celle que l’on surnomme « la Grande Ile » a beau être entourée d’eau, elle est avant tout résolument tournée vers la terre.



Ses paysages variés offrent un havre de paix qui invite à la contemplation. Les lémuriens sont les plus petits primates au monde et ils sont endémiques de Madagascar.



Victimes de la déforestation et de la chasse, ils trouvent refuge dans les parcs et les réserves privées. Direction la région de Vakinankarata pour se rendre au marché rural de Behenjy qui se trouve sur une butte. Les habitants ne peuvent s’y rendre qu'à pied et c’est le rendez-vous que nul ne veut manquer car c’est un lieu de rencontres, d’échanges, d’achat et de troc.



Ce sont les paysans qui amènent ici leurs récoltes. Vêtements, outils et bien sûr fruits et légumes. Les produits sont posés à même le sol, mais les vendeuses ne manquent pas d’élégance, parfois protégées du soleil par une ombrelle.



Le mufikassé est un biscuit à base de lait, il peut être sucré ou salé. C’est à partir de tranches de pain que ce marchand prépare ses beignets fourrés à la banane, des tranches de pain qu’il fait ensuite frire. On trouve de tout dans ce marché qui fait figure de village endehors du véritable village.