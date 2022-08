Madagascar, voyage en terre primaire

Après une marche d’approche dans la forêt épineuse, la rencontre soudaine avec une famille de cette ethnie prend un tour surréaliste.



Il y a là le père, la mère et deux fillettes. Tous presque nus et assis à même le sol, deux bûches fumantes à leurs pieds.



L’âge des enfants ? Les parents ne le savent pas. Leurs huttes ? Ils dorment à la belle étoile. L’eau ? Ils la puisent dans des trous de baobabs.



Leur nourriture est constituée de tubercules et de fruits, de pintades attrapées au collet et de rares sangliers piégés. Ils parlent un dialecte, le Masikoro et font du feu avec des silex.



Les Mikea seraient environ 500. Une partie s’est sédentarisée, une autre refuse ce mode de vie. Certains fuient même tout contact avec les autres hommes. Une rencontre du troisième type.