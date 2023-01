Perma Social Club veut « changer la recette du tourisme »

Novatrice, l’agence s’ancre dans une histoire riche et une communauté dynamique.



À la croisée entre œnotourisme, cyclotourisme, slow tourisme et expérience insolite, Perma Social Club propose des excursions à la demi-journée ou à la journée et des séjours en itinérance autour de la découverte du patrimoine naturel et culturel occitan.



« J’ai quitté le sud parce qu’il n’y avait pas d’opportunité professionnelle. Quinze ans plus tard, ça n’a pas beaucoup changé. Et le tourisme est toujours le même, avec un littoral pollué, des usines à touristes…



Nous, on veut soutenir les producteurs qui régénèrent les sols, manger bio et local, aller vers de l’hébergement éco-construit, insolite, privilégier le bas carbone, changer les habitudes, faire en sorte que nos clients apprennent des choses, puissent les appliquer chez eux tout en soutenant l’économie locale ».



Le but de l’agence de permatourisme , c’est de s'ancrer dans le territoire pour « essaimer dans le sol et dans les esprits ».