Soliderrance : quand la permaculture régénère le tourisme

Soliderrance est une agence pas comme les autres. Entre culture et permaculture, elle promeut « des voyages solidaires et régénératifs » . En cherchant à rapprocher les voyageurs des populations locales - en l’occurrence, Colombiennes - l’agence souhaite valoriser le lien entre la terre et le vivant et donner du sens au tourisme.



C’est en tout cas ce que nous explique avec passion et enthousiasme Adrien Ruffino, son gérant et fondateur.



TourMaG.com - Pourriez-vous nous expliquer en deux mots ce qu’est Soliderrance ?



Adrien Ruffino : Soliderrance c’est une agence qui propose de faire découvrir un pays à travers la permaculture.



On parle de voyages solidaires et régénératifs : régénérer, ça veut dire « ramener à un état antérieur jugé supérieur » . C’est ce dont la planète a besoin et c’est ce qui fait sens. On s’arrête, et on va à la rencontre de ceux qui s’intéressent à la terre et aux gens.



Ce sont des lieux spécifiques où le voyageur, s’il est curieux, peut apprendre et participer aux activités de celui qui le reçoit. Il y a des activités plus conventionnelles bien sûr, mais ce qu’on veut, c'est le laisser prendre le temps de la rencontre.