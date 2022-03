Pétrole, change : les vacances vont-elles coûter plus cher ?

Les prix des carburants s’envolent, en sera-t-il de même pour votre budget vacances ? Si vous n’avez pas encore réservé de vol et de voyage, vous pouvez en effet vous attendre à une hausse des prix d’ici cet été indique dans un communiqué de presse le Centre Européen des Consommateurs.L'organisme rappelle les grandes règles concernant la réévaluation des tarifs une fois le voyage confirmé.Car si la réservation du voyage est confirmée, [le prix peut quand même varier.]urlbmlank:https://www.europe-consommateurs.eu/tourisme-transports/voyage-a-forfait.html Selon la directive européenne sur les voyages à forfait, l’augmentation du prix du voyage ne peut se faire que sous ces conditions :- elle doit résulter(taxe d’aéroport par exemple) ou- elle ne doit pas dépasserAu-delà, vous êtes en droit de résilier le contrat gratuitement et d'être remboursé intégralement des sommes versées.- Elle doit être mentionnée dans votre contrat de voyage ainsi que ses modalités de calcul ;- elle doit vous être notifiée de façon claire et compréhensible au plus tard vingt jours avant le début du voyage.