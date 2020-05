Philippe Korcia, élu president de l'Union patronale UPE 13 Directeur général du groupe Eurafrique

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’Assemblée permanente de l’Upe 13, qui s'est tenu ce jeudi 28 mai 2020, a élu Philippe Korcia, à la présidence de l'Union patronale des Bouches-du-Rhône UPE 13. Directeur général du groupe Eurafrique à Aix-en-Provence, il est également président de ’Urssaf PACA et a été président de l’Upe 13 Pays d’Aix.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Militant à l’Upe 13 depuis 20 ans, Philippe Korcia a exercé de multiples mandats complémentaires : Juge au Tribunal de commerce, Président de Chambre de procédure collective, Vice-président du Syndicat des agences de voyages, Président de l’Upe 13 Pays d’Aix et enfin Président du Conseil d’administration de l’URSSAF PACA.



Ses axes de mandatures pour 2020-2025 comprennent 2 phases : la première avec la gestion de la crise actuelle et une deuxième avec la relance de l’économie et la création de valeur.



Lors de cette Assemblée permanente ont également été élus pour le Conseil exécutif de l’Upe 13 les représentants. A noter que dans la section service on trouve également Christophe SERNA – Voyage Privé.



➜ 4 en Commerce :

Marie BAGNOLI – Hope the Diamond Store ;

Laurent COHEN – Corania Distribution ;

Jean-Philippe SANNINO – Catalans Distribution ;

Stéphane VANDAELE – GRIIN.



➜ 3 en Industrie :

Jacques-Thierry MONTI – EDF ;

Stéphane PEREZ – Habside ;

Nicolas PONSON – Redman.

➜ 8 en Services :

Thierry BERGER – Alliance Mozaik ;

Natacha CARTAGENA – Catering International Services ;

Laurence FRECHE – Frèche location ;

Joël GENTIL – CMA CGM ;

Fabien GILOT – SPEC ;

Didier MOATE – CEPAC ;

Guy PUECH – Altersis ;

Christophe SERNA – Voyage Privé.

Lu 121 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Marie Allantaz quitte l'ESCAET Groupe ADP : Amélie Lummaux nommée directrice du développement durable et des affaires publiques