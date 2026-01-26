Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux - Photo LinkedIn
Philippe Quillien rejoint Gekko Group au poste de directeur France et Benelux de Teldar Travel.
Philippe Quillien a réalisé son parcours professionnel dans le secteur du voyage d'affaires. De 2003 à 2005, il occupe le poste de Multinational Account Manager au sein de BCD Travel. Il gère des portefeuilles clients tels qu'Apple, Danone, ou la Société Générale.
Il rejoint ensuite le réseau Selectour où il passera près de 9 ans. D'abord en charge des partenariats internationaux via le réseau Radius, il est promu en 2007 Directeur du Voyage d'Affaires.
Il quitte le réseau à l'hippocampe et donne un tour plus techno à sa carrière. En 2014, il rejoint Concur (SAP) en tant que Business Development Alliance Manager.
En 2015, il intègre KDS (Klee Data System), acteur historique du Self Booking Tool, où il officie pendant près de 5 ans comme Channel Sales Manager.
En 2022, il se tourne à nouveau vers les TMC et devient directeur des ventes chez Reed & Mackay France.
En 2022, il se tourne à nouveau vers les TMC et devient directeur des ventes chez Reed & Mackay France.