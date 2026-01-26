Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Il quitte le réseau à l'hippocampe et donne un tour plus techno à sa carrière. En 2014, il rejoint Concur (SAP) en tant que Business Development Alliance Manager.



En 2015, il intègre KDS (Klee Data System), acteur historique du Self Booking Tool, où il officie pendant près de 5 ans comme Channel Sales Manager.



En 2022, il se tourne à nouveau vers les TMC et devient directeur des ventes chez Reed & Mackay France.