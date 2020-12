Pierre & Vacances : 9 résidences sur 65 ouvriront à la montagne

Pierre & Vacances a annoncé son plan d'ouverture pour ce début d'hiver 2020-2021.



Ainsi le groupe va ouvrir 9 résidences situées dans 7 stations de montagne à compter du 18 décembre 2020. Il s'agit des résidences : Arc 1950 (résidence premium Le Village*****), Avoriaz (résidence premium L’Amara*****, résidence Atria-Crozats****), La Pagne (résidence Bellecôte), Chamonix (résidence premium La Ginabelle****, résidence La Rivière***), Font Romeu (résidence Le Pedrou***), Saint-Lary-Soulan (résidence Les Rives de l’Aure***) et Megève (résidence Le Mont d’Arbois).



En raison des dernières annonces gouvernementales et de la fermeture des remontées mécaniques jusqu'au 7 janvier 2020 Pierre & Vacances a décidé donc de reporter l’ouverture de 56 de ses résidences restantes à courant janvier 2021. Elle dépendra des nouvelles annonces et du démarrage des remontées mécaniques.



Par ailleurs "exceptionnellement et pour répondre aux attentes de ses clients", Pierre & Vacances ouvre près de 70 résidences à la mer et à la campagne partout en France, Antilles compris : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Outre-Mer…