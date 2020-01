Pierre & Vacances-Center Parcs prévoit de supprimer jusqu'à 220 emplois

Change Up prévoit aussi d'accélérer " la modernisation et la montée qualitative de son parc touristique, en augmentant son offre « premium », en créant de nouveaux concepts (Lifestyle by P&V pour les Millennials), en rénovant son parc et en enrichissant ses activités. "



Ce plan poursuivra également la transformation digitale du Groupe "en plaçant la Data et l’Intelligence Artificielle au cœur de son modèle d’innovation. "