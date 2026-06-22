Gérard Brémond : disparation de l'un "des pères fondateurs du tourisme français"

Au fil du temps, les deux hommes nouent une relation qui ne se limite pas à leurs seuls liens professionnels.



Ils se retrouvent lors de l’opération de sauvetage de Pierre & Vacances durant la crise sanitaire, alors que Christian Mantei est également senior advisor d’Atream.



Ce n’est pas tout.



" J’ajoute une autre dimension qu’il ne faut pas oublier : Gérard était un homme de jazz, un véritable passionné et un modèle de connaissance en la matière.



Il a été propriétaire du Duc des Lombards, un célèbre club de jazz parisien, mais aussi de la radio TSF Jazz. J’ai d’excellents souvenirs liés au jazz, que ce soit dans son club, à Marciac ou encore à Marseille.



Il était très proche d’Ahmad Jamal.



Il me l’avait présenté.



Nous avions déjeuné avec lui et étions allés ensemble à un concert dans le sud de la France. Pour moi, Gérard, c’est la conversation du samedi matin, cela débutait toujours parler de jazz, puis un peu de travail.



Son pot de départ, en 2022, a eu lieu au Duc des Lombards. Il avait convié de très bons musiciens et nous étions une cinquantaine autour de lui.



Sa disparition me touche, c’est émouvant.



Une page se tourne, une page de l’histoire du tourisme français ", conclut Christian Mantei.