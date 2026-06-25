Ian Brown nommé CEO de Trainline

Ian Brown prendra les fonctions de CEO de Trainline en septembre prochain. Il rejoindra le conseil d'administration en tant que Directeur Exécutif à compter du 28 septembre.
Ian Brown occupait auparavant le poste de Directeur Général de la division Royaume-Uni & Irlande de Flutter Entertainment Plc. Auparavant, il a été Directeur Général d'ANS Group et Directeur Général de la division Trips de Booking.com.
Il rejoindra Trainline le 7 septembre 2026 afin d'assurer la transition avec Jody Ford.
Brian McBride, Président du Conseil d'Administration, déclare : « Ian apporte une solide expérience dans le développement de plateformes numériques et de places de marché, avec une expertise approfondie dans le secteur du voyage en ligne. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui pour poursuivre sur la lancée de Trainline en tant que première application ferroviaire d'Europe. »
Ian Brown occupait auparavant le poste de Directeur Général de la division Royaume-Uni & Irlande de Flutter Entertainment Plc. Auparavant, il a été Directeur Général d'ANS Group et Directeur Général de la division Trips de Booking.com.
Il rejoindra Trainline le 7 septembre 2026 afin d'assurer la transition avec Jody Ford.
Brian McBride, Président du Conseil d'Administration, déclare : « Ian apporte une solide expérience dans le développement de plateformes numériques et de places de marché, avec une expertise approfondie dans le secteur du voyage en ligne. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui pour poursuivre sur la lancée de Trainline en tant que première application ferroviaire d'Europe. »
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