Plan de déconfinement : "J'ai compris que mai est foutu, juin est compromis et juillet incertain", selon René-Marc Chikli (Seto)

J'étais très inquiet au début quand le Premier ministre a mis en balance l'économie et la santé publique, selon moi la question ne se pose pas. La santé publique doit être prioritaire.Je retiens surtout qu'il n'y aura pas de déplacements interrégionaux jusqu'à nouvel ordre, donc pas de déplacements à caractère touristique, c'est très clair.Nous n'avons toujours pas de visibilité pour le mois de mai et la suite.Ce qu'il a pu dire concernant le tourisme ne permet pas de se projeter, surtout qu'un prochain point sera fait à la fin de mai, pour connaître l'évolution de la situation et du déconfinement.Cette situation rend encore plus compliquée l'organisation de l'offre et la réservation des vacances d'été. Le tourisme sans restaurants, cafés ou lieux de réunion collective est nettement plus compliqué à vivre et imaginer.Une chose est simple : jusqu'au 1er juin, nous sommes tous à la même échelle et soumis au même régime. Il n'y aura pas plus de tourisme en France qu'à l'étranger.Plus le temps passe, plus les annonces se multiplient et plus nous empiétons sur l'été.La seule chose qui est sûre dans ce flou le plus total, c'est que le 11 mai n'est qu'une étape de plus dans le confinement, à défaut d'être la date du déconfinement.Notre objectif dans cette période d'incertitude est que l'absence de chiffre d'affaires entraîne une absence de charges. Il va être nécessaire aux entreprises de prendre toutes les décisions possibles pour éviter de tomber dans le gouffre.Une fois de plus, le tourisme risque d'être le secteur le plus touché, car les restaurants pourront rouvrir alors que nous ne serons pas en mesure d'envoyer des voyageurs à l'étranger.