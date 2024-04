Plus de 18 000 € pour une appendicite à Hong Kong

Lors d'un voyage à Hong Kong un patient s'est vu réclamé plus de 18 000 € pour une opération de l'appendicite.

Un voyage de rêve en Asie Un couple de voyageurs avait décidé de partir pour un périple en Asie, en commençant par la Thaïlande, puis le Vietnam, la Chine et en terminant par Hong Kong pour achever ce beau voyage.

Leur agence de voyages, leur avait conseillé les meilleures étapes et avait soigneusement organisé leur itinéraire, en réservant les transports et hôtels. Malgré l’insistance de la conseillère de vente sur l’importance de souscrire à une assurance voyage au vu du prix du voyage et du périple qu’ils prévoyaient, le mari préférait compter sur sa carte de crédit : « C’est suffisant ».

Cependant, l’agence leur expliqua qu’à plus de 10 000 € par personne en annulation sa carte ne le couvrira pas et qu'il serait perdant en cas d'annulation... Après réflexion, l’épouse décida que pour un tel montant de voyage, ils n’étaient pas à quelques euros de différence et elle prit une assurance pour eux…

La crise d'appendicite Alors qu’ils arrivaient à la dernière étape de leur voyage, le mari eu de violentes douleurs abdominales avec des nausées et des vomissements. Sa femme appela l’assistance et il fut transporté dans un hôpital à Hong Kong. Le diagnostic tomba assez rapidement : appendicite nécessitant une opération dans la foulée.

Mais avant de procéder à l’intervention, l’hôpital réclama une avance de 18 000 € au couple, stupéfaits par le montant des frais. Se rappelant qu’elle avait souscrit une assurance voyage, la femme contacta l’assureur qui ouvrit un dossier et demanda le compte rendu médical déclenchant ainsi la prise en charge de l’avance des frais d’hôpital et les frais médicaux. Ils durent rester une semaine supplémentaire sur place avant de pouvoir rentrer chez eux. L'ensemble des coûts furent pris en charge ainsi que la modification des billets d'avion.



Les frais médicaux coûtent très cher à l’étranger. Cette expérience souligne l’importance capitale d’une assurance voyage avant, pendant et après le voyage.



