Polynésie : ATN et French Bee suspendent leurs vols dès le 28 mars 2020

Compte tenu des mesures mises en place par les autorités limitant les déplacements et l’entrée sur le territoire Polynésien, French Bee et Air Tahiti Nui annoncent la suspension de leurs vols de et vers l'archipel.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 24 Mars 2020

French bee suspend ses vols de et vers La Polynésie française. " De nombreuse dispositions de santé publique liées à la propagation du COVID-19 prises et applicables à l'arrivée au fenua, par l'Etat Français, et par les autorités du Territoire, la contraignent à prendre cette décision " indique la compagnie.



Par conséquent :

• Vols au départ/à destination de Tahiti :

- Tous les vols initialement programmés entre le 28 mars et le 30 avril 2020 sont annulés.

• Vols au départ/à destination de San Francisco :

- Tous les vols initialement programmés entre le 12 avril et le 30 avril 2020 sont annulés.



Les passagers French bee sont invités à se renseigner en temps réel sur les mesures mises en place sur son site internet :



ATN suspend aussi ses vols Air Tahiti Nui suspend de son côté l’intégralité de ses vols à compter du 28 mars prochain pour une durée d’un mois. Tout comme French Bee, ATN indique : "Cette décision intervient dans le cadre de circonstances extraordinaires induites par la pandémie de Covid-19 et des mesures mises en place par les autorités limitant les déplacements et l’entrée sur le territoire Polynésien. "



Air Tahiti Nui assurera néanmoins dans les prochains jours, le retour de ses clients actuellement en séjour en Polynésie Française. Par ailleurs, la compagnie aérienne se tient à la disposition des autorités de la Polynésie française et de l’État en cas de réquisition pour des vols de continuité territoriale.



