Ponant, des navires de croisières candidats aux Césars du Voyage Responsable

« On ne peut plus continuer à naviguer dans le monde entier et dans des endroits inaccessibles pour les scientifiques sans les embarquer avec nous »

« un laboratoire sec, un laboratoire humide, des équipements permanents et des cabines dédiées »

« un coordinateur scientifique et un animateur scientifique sont à bord pour des activités de science participative »

« aujourd'hui

Une compagnie de croisière, certes, mais une compagnieC'est d'ailleurs ce qu'attend la clientèle des croisières Ponant, qui attendent beaucoup de transparence en matière de gestion des déchets et du plastique, des rejets, du traitement de l'eau et de sa provenance...L'écologie, ça n'est pas que l'impact, c'est aussi faire avancer les choses.explique Wassim Daoud.Le dernier navire, le Commandant Charcot amène des scientifiques (en océanographie, biologie marine, climatologie, recherche médicale mais aussi en sciences humaines telles que le tourisme durable) dans l'Arctique.À leur disposition,pourmais aussi aux passagers d'en savoir plus sur les sujets abordés.Depuis septembre 2021, ajoute Wassim Daoud,Une vraie réussite, que la compagnie souhaite voir perdurer :indique le responsable développement durable, on pense à élargir à toute la flotte »]i et équiper toute la flotte pour permettre aux navires de servir à la fois le loisir et la science.Un candidat sérieux aux Césars du Voyage Responsable.