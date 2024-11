Pourquoi les agences de voyages font confiance à Civitatis pour des solutions innovantes et sur-mesure

Buy Now Pay Later

Conçue pour répondre aux besoins uniques des professionnels du voyage, la plateforme des Agences de Civitatis propose des fonctionnalités intuitives et modulables qui facilitent le travail des agents et améliorent l’expérience client. Avec un(9,1/10 sur plus de 2 500 000 avis) et un, la plateforme se démarque par plusieurs fonctionnalités clés :: les agences peuvent créer des documents sur-mesure, en accord avec leur image de marque, renforçant ainsi leur relation avec les clients tout en se distinguant de la concurrence.: la plateforme permet aux agences de suivre leurs réservations en temps réel, de gérer les paiements de manière centralisée et d’accéder à des statistiques détaillées pour évaluer leurs performances et optimiser leurs ventes.: Civitatis permet aux agences d’avoir recours à des outils de marketing pour réaliser des campagnes de promotion via des bannières, des widgets, des liens d’affiliation à envoyer à leurs clients, et même des flyers comportant des QR codes à installer dans leurs agences afin de maximiser leurs ventes d’activités., une modalité de paiement permettant aux agences de voyages de réserver des activités pour leurs clients sans effectuer de paiement immédiat. Cette option offre une flexibilité financière précieuse aux agences tout en garantissant la satisfaction des clients qui ne sont pas confrontés au manque de disponibilité de certains services.Cette flexibilité et cette capacité à s’adapter aux spécificités de chaque agence sont les raisons pour lesquelles Civitatis séduit aujourd’hui plus dedans le monde entier.