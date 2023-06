Près de 4 Français sur 5 prêts à partir en vacances cet été

Le littoral est massivement privilégié par les Français comme lieu de séjour (65% vs 60% pour les Européens), alors que seulement 20% optent pour les zones urbaines (+ 2 pts).



La campagne perd un peu de terrain (24%, -2 pts) au profit de la montagne (23%, +3 pts). Ce mix contraste avec les résultats européens, où les villes sont la deuxième destination la plus populaire (30%, +4 pts).



Les Français confirment également leur singularité à l’échelle européenne concernant l’hébergement : ils privilégieront à 40% (+1 pt) la location saisonnière contre seulement 30% pour les Européens. Bien que populaire, les séjours à l’hôtel ne sont choisis que par 30% des vacanciers Français (+1 pt) contre 47% des vacanciers européens.



Ils sont également en tête des vacances passées gratuitement chez des amis ou de la famille (26% vs 21% pour les Européens) et du camping (17% vs 10% pour les Européens). Ces choix peuvent être motivés en partie par des considérations économiques (46%, +7 pts).



" Objectif principal de leurs vacances, les Français comptent se reposer au maximum cette année (57% vs 54% en moyenne en Europe). D’ailleurs, ils tiennent particulièrement à cette coupure et seuls 20% envisagent de travailler depuis leur lieu de vacances, soit la plus faible proportion parmi les pays européens de l’étude (28%) ", souligne l'étude.



Enfin, en ce qui concerne les moyens de transport, les Français se distinguent une nouvelle fois du reste des répondants européens. Ils sont les plus enclins à utiliser la voiture (70% vs 56% pour les Européens), tandis qu'ils sont moins disposés à prendre l'avion (24% vs 37% pour les Européens) ou le train (13% vs 16% pour les Européens).