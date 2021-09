Provence Alpes Côte-d'Azur déroule le tapis rouge aux TO nord-américains

« Après trois éditions de « Provence, Alpes & Côte d’Azur Meeting Made in the Americas », qui avaient réuni plusieurs dizaines de pros du tourisme de notre région à Los Angeles en 2018, puis à Miami en 2019 et 2020, nous souhaitons la bienvenue dans notre région à nos amis nord-américains, que nous sommes ravis de pouvoir - enfin ! - accueillir en présentiel. Faire rayonner Provence-Alpes-Côte d’Azur outre-Atlantique est aujourd’hui un enjeu fondamental pour le tourisme régional, puisque les clientèles américaines comptent parmi les plus contributrices à notre économie.



Cet été, nous avons constaté avec joie un retour dynamique des clientèles en provenance des Etats-Unis : entre juillet/août 2020 et juillet/août 2021, la présence des Américains dans notre région a augmenté de 78%.



Même si ce chiffre ne permet pas de rattraper le niveau de 2019, année de référence avant la crise sanitaire, il incite à l’optimisme. Nous avons également pour objectif de dynamiser le marché canadien, deuxième marché américain. » a déclaré François de Canson, Président du CRT.