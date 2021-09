Etats-Unis : vers une levée des restrictions

La levée des restrictions sur les voyages vers les États-Unis sera une bonne nouvelle pour des milliers de ressortissants étrangers qui avaient de la famille et des parents aux États-Unis et qui ont été tenus à l'écart pendant presque toute la durée de la pandémie.Il s'agit d'un premier pas vers la réparation de l'une des nombreuses dissensions qui se font jour entre l'administration Biden et les responsables européens.Une querelle a éclaté entre les États-Unis et la France au sujet d'un accord visant à équiper l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, privant la France d'un contrat pour la fourniture de sous-marins conventionnels. Les dirigeants européens ont également trouvé que les consultations avec l'équipe Biden sur l'Afghanistan étaient insuffisantes.Il sera également accueilli favorablement par l'industrie du voyage, qui avait fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il lève certaines des règles empêchant le tourisme international.Dans une interview récente à TourMaG.com, Laurent Abitbol, président de Marietton Développement, avait déclaré : "Pour moi, l'ouverture des Etats-Unis au tourisme sera le feu vert pour l'ouverture du monde.". Les compagnies aériennes, les hôtels et les groupes hôteliers avaient tous exprimé leur soutien à l'idée de permettre aux touristes vaccinés de l'étranger de rentrer aux États-Unis.Rappelons que la France a classé en orange les États-Unis il y a une semaine de cela (LIRE).