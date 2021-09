USA : vers une réouverture aux seuls touristes vaccinés ?

l'exploration des exigences de vaccination pour les ressortissants étrangers voyageant aux États-Unis

Le conseiller au Conseil consultatif sur les voyages et le tourisme aux États-Unis, qui conseille la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que cela (la vaccination) pourrait faire partie d'un nouveau système que la Maison-Blanche envisage de mettre en place pour réglementer les voyages internationaux,

Nous mettrons également en place un système de recherche des contacts pour permettre aux CDC d'assurer le suivi des voyageurs internationaux entrants et de leur entourage si quelqu'un a potentiellement été exposé au COVID-19,

Concrètement, les USA travaillent sur "."Pour cela, les travaux et les discussions englobent Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC)." ont dévoilé nos confrères du site USA Today. Le système doit être plus sûr, plus fort et durable.Dans le même temps, ce système sera aussi basé sur une localisation des contacts, donc un système de traçage pourrait être envisagé. Un procédé qui rappelle les prémisses de l'application TousAntiCovid, en France." a poursuivi le coordinateur de la réponse COVID de la Maison-Blanche, Jeffrey Zients.