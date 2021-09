Réouverture USA : “C’est encore loin l’Amérique ? Tais-toi et rame !”

“L'Amérique, l'Amérique

Je veux l'avoir et je l'aurai

L'Amérique, l'Amérique

Si c'est un rêve, je le saurai..”

Ces paroles de l’une des chansons les plus populaires de notre inoubliable, autre ambassadeur de l'amitié franco-américaine, datent de 1970. Oui, le temps passe...Et pourtant, jamais elles n’ont semblé autant d’actualité ni prémonitoires pour les professionnels.Oui ! L’Amérique ils veulent l’avoir et à juste titre, parce que ce pays est tout simplementElle est même tellement importante que presque tous les voyagistes, sans exception, conditionnent son accessibilité au redémarrage des ventes. Bigre !Oui, il faut le dire : les Français adorent les Etats-Unis qui le leur rendent bien.Et des deux côtés on n’attend qu’un signal pour boucler ses valises et s’envoler outre-Atlantique. Bien entendu, la pandémie est venue mettre du plomb dans l’aile au rêve américain.dans la gestion du coronavirus et de ses variants, a gâché les retrouvailles promises.