Pullmantur : la compagnie pourrait-elle faire son retour ?

Souvenez-vous de Pullmantur, cette filiale du numéro 2 mondial de la croisière « Royal Caribbean Limited » et ancienne maison-mère de Croisières de France jusqu’à ce que celle-ci soit envoyée aux oubliettes en 2016 par la même Pullmantur à l’époque déjà moribonde !



Covid-19 oblige, Pullmantur se déclare en cessation des paiements en juin dernier et envoie ses 3 navires à la casse ! Adieu Sovereign, adieu Monarch, Adieu Horizon et bonjour la faillite.



Enfin, c’est ce que l’on croyait, mais comme Royal Caribbean ne fait jamais les choses à moitié, et bien, la marque espagnole pourrait bien renaître rapidement.



En effet, dans le cadre d'un plan de restructuration présenté aux autorités espagnoles, Pullmantur pourrait reprendre la mer dès la fin 2021 avec deux anciens navires de la classe Celebrity Millennium.



Les noms n’ayant pas été dévoilés, il pourrait cependant s'agir des Celebrity Infinity et Constellation, les deux seules unités à ne pas avoir été « edgisées » dans le cadre du plan de rénovation de la flotte visant à donner aux plus anciens navires de la flotte un coup de jeune, se rapprochant des magnifiques unités de la Classe Edge, Celebrity Edge et Celebrity Apex livrées en 2018 et en 2020 par les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire.