Qatar Airways a repris ses vols depuis Nice

Qatar Airways est ravie de reprendre sa liaison historique entre Doha et Nice.



Nous sommes passionnés par le rapprochement du monde par le voyage, et nous sommes impatients d'offrir aux habitants du sud de la France l'opportunité de visiter le Qatar pour une expérience culturelle unique, ou de profiter de nos connexions vers plus de 160 destinations via le meilleur aéroport du Moyen-Orient,

" s'est félicité Eric Odone, Vice-Président des ventes pour l’Europe, Qatar Airways.Pour fêter cette annonce, le transporteur offre une réduction de 15% sur les vols de Nice à Doha et via Doha vers Bali, Bangkok, Jakarta, Colombo, Tokyo, Dubaï, Le Cap, Kuala Lumpur, Manille, Singapour et Johannesburg.La compagnie qatarie a placé la France au coeur de son développement européen.