Qatar Airways augmente ses fréquences au départ de Paris

Qatar Airways va augmenter progressivement sa fréquence de vols au départ de Paris-CDG.



La compagnie qatarie, qui opère actuellement 7 vols entre Paris-CDG et Doha chaque semaine, prévoit d’augmenter ses fréquences pour atteindre 11 vols hebdomadaires en juillet.



La desserte n'a jamais interrompu durant la crise et a servi à de nombreux rapatriements rappelle le transporteur.



Qatar Airways prévoit de desservir la capitale notamment avec l’A350-900, reconnu pour ses performances environnementales. Le B777 sera également utilisé en complément sur cette route.



La compagnie continue d’étendre progressivement son programme de vols et prévoit de desservir 110 destinations d’ici la fin de l’été.



Pour l’heure, ce sont 45 destinations qui sont desservies à travers le monde avec 270 vols hebdomadaires.