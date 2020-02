Qu’est-ce que la modification d’un élément essentiel du contrat ?

L’ article L.211-14 du Code du Tourisme précise qu’il y a modification d’un élément essentiel du contrat lorsque (i) le respect d’un élément essentiel au contrat est rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose au professionnel, (ii) le professionnel ne peut satisfaire aux exigences particulières du voyageur (iii) ou en cas de hausse de prix supérieure à 8%.La loi ne donne pas d’exemple d’élément essentiel, mais il peut s’agir :etc.Dans ces cas,en lui indiquant le délai raisonnable pour répondre, (par exemple en se basant sur la date de départ initiale) et les conséquences de son absence de réponse dans le délai fixé : dans ce cas, le client qui refusera tardivement la modification, se placera en situation d’annuler lui-même le contrat.Dans son information au client, le professionnel doit lui donner le choix entre (i) accepter la modification avec un éventuel surcoût ou une réduction du prix et (ii) refuser la modification pour annuler le contrat et en recevoir le remboursement sans frais ni pénalités.Il a été jugé récemment par la Cour de Cassation que(arrêt du 14 novembre 2019).