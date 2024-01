Quartier Libre : 2024 sous le signe de l’Italie

Quartier Libre vous présente ses meilleurs vœux pour 2024. Fabien Krol, Directeur Général de Quartier Libre, explique : « 2023 a été le meilleur exercice de notre histoire et nous voulons exprimer notre reconnaissance aux agences sans qui cela n’aurait pas été possible. Un grand merci et en souhaitant que cette nouvelle année soit plus encore placée sous le signe d’une collaboration toujours plus étroite et productive».



Des ventes encore meilleures qu’attendues Fabien détaille : « Si 2022 nous avait permis de tutoyer les chiffres de 2019, dernière année de référence, 2023 la place désormais au rang des souvenirs lointains. Pour être honnête, nous avons ressenti un léger tassement sur le dernier trimestre et espérons qu’il ne sera que provisoire. Notre hiver en Laponie suédoise en revanche fonctionne toujours très bien et le doublement de la capacité, s’avère être couronné de succès. Nos deux vols hebdomadaires se remplissent à un rythme soutenu. Le site, redimensionné avec l’aide de SpeedMedia et la résa tournent à plein régime. La nouvelle année sera marquée par l’accent mis sur l’Italie».



Les nouveautés complètent une offre existante bien rodée Fabien poursuit : « La mise en place de nos séjours multi activités en Laponie suédoise était le pari risqué de 2023. Et cette saison nos 30 départs en vol direct de Paris (et plusieurs capitales régionales) vers Lulea sont d’ores et déjà déjà rentables. D’autres vols ajoutés au départ de province le sont également.



Il reste cependant quelques places et, pour attirer les familles, nous venons de lancer une opération spéciale avec -600€ pour les enfants.

Les classiques de Quartier Libre ne sont pas en reste, l’Islande et l’Irlande, entre autres, tirent brillamment leur épingle du jeu , il ne reste plus qu’à nous faire connaître davantage comme un spécialiste des circuits accompagnés en Italie».



L’Italie : Trois circuits en Italie en hôtels 4* Trois circuits en 4*, très complets, à partir de 1439, 1579 et 1589 €



● Héritage d’Italie : Venise, Florence, Rome en 8J/7N



Avec des départs en vols directs de Paris, Beauvais, Lyon et Nice et également des vols via au départs de dizaines d’aéroport régionaux et frontaliers.

Arriver à Venise et repartir de Rome, le meilleur moyen de visiter sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises y compris la visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine avec votre guide conférencier. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, la visite physique est proposée en option.

Le tout en pension complète , avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et avec un transport en autocars de Grand tourisme.



● Au cœur de l’Italie : Rome, Naples et la côte Amalfitaine en 8J/7N



Ce circuit est aussi programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.

Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Rome-Fiumicino.



● Contrastes du sud : Naples et le grand tour des Pouilles en 8J/7N



Ce circuit est également programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.

Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Naples pour être directement dans le vif du sujet.



Dans ces trois circuits Quartier Libre a choisi les meilleurs hôtels, tables, guides et accompagnateurs de chacune des régions que traversent ces programmes.



Tous ces produits ont été éprouvés la saison dernière et tiennent compte des demandes de nos agences pour les adapter à leurs attentes et celles de leurs clients.



Nous vous renouvelons nos vœux pour cette nouvelle année et espérons votre visite sur notre site.



Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28



