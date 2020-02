Quartier Libre conforte son leadership sur les circuits en Irlande et en Ecosse Le spécialiste reste dans le vert pour la 27ème année consécutive

Le spécialiste des Terres Celtes s’affirme comme le numéro 1 des circuits exclusifs en Irlande et en Ecosse avec sa prod 100 % maison. Le tour opérateur lyonnais qui fêtera ses 28 ans en 2020, s’enorgueillit de proposer 95 % de son offre en pleine exclusivité. Si l’Irlande est, encore et toujours la destination phare de la production, l’Ecosse ne cesse de monter en puissance. Sur ces deux destinations Quartier Libre propose une gamme de circuits parmi la plus complète du marché.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 24 Février 2020

L’Irlande en toute confiance pour l’agent de voyages Quartier Libre a l’Irlande au cœur depuis sa création en 1992, le T.O spécialiste des terres Nordiques, Celtes et Slaves programme sur l’île pas moins de 6 circuits accompagnés et 5 circuits en liberté.



Un véritable confort de vente pour l’agent de voyages.

Le vendeur est certain que son client sera uniquement entouré par des voyageurs Quartier Libre car les 6 circuits accompagnés sont proposés uniquement chez Quartier Libre.



Le voyageur à toutes les chances de partir près de chez lui avec un choix parmi plus de 20 aéroports français et des pays limitrophes.

Les départs sont garantis sur toutes les dates de mars à octobre.

Les guides sont formés par Quartier Libre.

Les programmes sont en pension complète et toutes les visites incluses.

Avec une telle offre de services, le risque d’un après vente est limité à la portion congrue.



La variété de la gamme (Break, Incontournables, Oxygen et Panorama) permet de proposer au voyageur le circuit qui lui convient en 5,8 ou 11 jours.



Pour les adeptes de l’indépendance, Quartier Libre a concocté 5 circuits en liberté en 8, 11 et 15 jours avec le choix en termes hébergement entre B&B, hôtels et manoirs.

Quartier Libre vous propose toute l’Irlande et ne passe surtout pas à côté des incontournables du Nord. Plus de la moitié de la production du T.O, soit exactement 8 circuits incluent une découverte des incontournables d’Irlande du Nord : Belfast, Londonderry, Chaussée des Géants…



Innovation en 2020 avec la gamme Break et ses circuits de 5 jours en départ garantis.

L’Ecosse, une offre toujours plus étoffée La recette qui a fait le succès de l’Irlande a été adaptée à l’Ecosse avec 3 circuits accompagnés et 5 autotours.



Les ingrédients sont les mêmes : des départs garantis de plus de 20 aéroports en France et villes frontalières, des guides (très bien) formés par Quartier Libre, des circuits tout compris avec pension complète et visites...

Le but est cette fois encore de garantir une offre complète et une très bonne qualité de découverte.



Une gamme complète (Incontournables, Oxygen et Panorama) permet de proposer au voyageur le circuit qui lui convient en 7,8 ou 10 jours.

Chaque circuit est travaillé pour offrir un itinéraire et une découverte unique : la visite de 4 îles sur son best seller « Îles et Highlands » 8 jours, la découverte des îles Lewis et Harris avec le Grand tour d’Ecosse en 10 jours, une offre axée slowtourism avec le « Secrets d’Ecosse ».

Tout comme pour l’Irlande, Quartier Libre a concocté 5 circuits en liberté en 8, 11 et 15 jours avec le choix en terme d’hébergement entre B&B, hôtels et manoirs.

Pour ceux qui souhaitent vivre l’expérience de quelques nuits en manoirs, Quartier Libre propose une formule qui mixe les types d’hébergements.





Cherry on the cake pour les indécis avec deux circuits combinant Irlande et Ecosse Vos clients n’arrivent pas se décider entre les deux destinations, Quartier Libre a la solution.

Vision celtique en 13 jours ou Grande traversée celte en 16 jours proposent de combiner l’Ecosse et l’Irlande avec un vol entre Glasgow et Belfast pour perdre le moins de temps possible.

Les deux circuits sont également en exclusivité et en départ garantis.

Enfin, Quartier Libre est heureux d’annoncer que pour la 27ème année consécutive le résultat du Tour Opérateur est encore dans le vert. Pour le spécialiste des terres celtes, nordiques et slaves c’est une véritable satisfaction et un gage de confiance vis à vis des agences de voyages.

