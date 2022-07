Quartier Libre et l’Italie, la botte lui va comme un gant

Trois circuits très complets à partir de 1195 €



Venise, Florence, Rome et le Vatican en 8J/7N

L'indispensable ! Venise, intégralement posée sur l'eau, unique cité millénaire aux innombrables richesses, Florence, splendeur et berceau de la renaissance et Rome, la ville éternelle depuis l'antiquité ! What else... ou plutôt, Cosa c'è di meglio !



Rome, Naples et la côte Amalfitaine en 8J/7N

Circuit parfaitement équilibré entre l'immense histoire romaine et le folklore napolitain à nul autre pareille ! Quant à la côte amalfitaine, vous serez proche du paradis...



Les Pouilles, Naples et Pompéi : Savoureux mélange de l'Italie du sud, entre les villes blanches des Pouilles, Matera et ses troglodytes, Pompéi la romaine et la bouillante métropole napolitaine.



Tous les produits sont avec des départs en vols directs de nombreuses villes françaises et également des vols via au départs de dizaines d’aéroport régionaux et frontaliers.

Toutes les visites sont incluses* et effectuées par des guides conférencier,

le tout en pension complète , avec un hébergement de qualité dans des hôtels 3* ou 4* assorti d’un transport en autocar de Grand tourisme.



* A l’exception du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine en option (à réserver dès l’inscription).