Quartier Libre prend ses quartiers d’hiver

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’été s’achève sur une note positive pour Quartier Libre, les dates programmées ont été un succès grâce à vous. Bien que limitées en nombre sur les quelques dates accessibles, c’est un beau renouveau. Le contexte étant ce qu’il était, nous préférons regarder vers l’avenir avec beaucoup d’espoir pour l’hiver.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 30 Août 2021

La saison d’hiver est lancée





La saison d’hiver 2021/2022 est ouverte et pour Quartier Libre elle se conjugue avec Terres Nordiques.



Laissez-vous séduire par l’Islande, la Scandinavie et le Canada.



Vous serez surpris de constater que l’hiver y est agréable, que la lumière y est incomparable et combien les paysages sont magnifiés dans leur manteau hivernal.



L’Islande Terre de volcans et des aurores boréales, l’Islande est le lieu idéal pour appréhender la magie que seule la nature peut offrir.



Nous mettons à votre disposition et celle de vos clients 5 circuits accessibles à tous. Depuis « A la poursuite des Aurores Boréales » au « Cercle d’Or au Grand Nord » en passant par un « Séjour multi-activités » faites vivre « L’Aventure Islandaise » à vos clients.



La Scandinavie La Norvège et ses mythes, la Finlande et ses lacs au gré de trois circuits variés et excitant.



La « Symphonie Arctique » en Norvège ou une « Evasion Lapone » et un « Séjour multi-activités en pays Lapon » sauront vous transporter grâce à un savant dosage de visites et d’activités sportives ou de loisirs.



Le Canada Nous vous proposons de nous concentrer sur la Belle Province avec deux circuits riches en expériences uniques. Et oui, les voyageurs vaccinés seront les bienvenus à partir du 7 septembre prochain.



Que ce soit notre « Aventure blanche au Québec » ou « Sensation Québec » vos clients vivront une découverte et des expériences uniques.



Un été 2022 à l’affiche et connecté



Alors préparons ensemble cette nouvelle saison et faites découvrir à vos clients les circuits d’une semaine que sont la Balade Irlandaise, Iles et Highlands écossais, la Norvège des Fjords, le Grand Tour d’ Islande ou les 5 Joyaux de la Baltique.



L’Irlande de Quartier Libre c’est d’abord son fleuron, son « best seller », à savoir l’incontournable Balade Irlandaise. L’immersion est totale dans la culture populaire irlandaise. En 8J/7N l’ouest irlandais avec ses lacs, ses falaises et sa vie culturelle vous comblera de bonheur.



L’Ecosse n’est pas en reste avec le non moins reconnu « Iles et Highlands ». Ce circuit en 8J/7N vous fera voyager dans le temps dans les Highlands. Vous irez au-delà du folklore des kilts, des tartans et des cornemuses en découvrant une terre sauvage au climat rude, où les îles, les lacs et les châteaux retracent l’histoire mouvementée du fier peuple écossais.



Le Grand Tour d’Islande est un circuit qui permet à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.



La Norvège avec son incontournable « La Norvège des Fjords ». Ou comment en prendre plein les yeux face à une nature dans toute son éblouissante démesure. Le Sognerfjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées. Mais aussi Oslo et Lillehammer.

Tous nos circuits de l’été 2022 sont disponibles, et la meilleure manière de connaître les disponibilités sur nos différentes terres « Celtes, Nordiques et Slaves » est de se rendre sur notre site pro www.quartier-libre.pro ou encore sur SpeedMedia ou Orchestra.Alors préparons ensemble cette nouvelle saison et faites découvrir à vos clients les circuits d’une semaine que sont la Balade Irlandaise, Iles et Highlands écossais, la Norvège des Fjords, le Grand Tour d’ Islande ou les 5 Joyaux de la Baltique.de Quartier Libre c’est d’abord son fleuron, son « best seller », à savoir l’incontournable Balade Irlandaise. L’immersion est totale dans la culture populaire irlandaise. Enl’ouest irlandais avec ses lacs, ses falaises et sa vie culturelle vous comblera de bonheur.n’est pas en reste avec le non moins reconnu « Iles et Highlands ». Ce circuit envous fera voyager dans le temps dans les Highlands. Vous irez au-delà du folklore des kilts, des tartans et des cornemuses en découvrant une terre sauvage au climat rude, où les îles, les lacs et les châteaux retracent l’histoire mouvementée du fier peuple écossais.est un circuit qui permet à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.avec son incontournable « La Norvège des Fjords ». Ou comment en prendre plein les yeux face à une nature dans toute son éblouissante démesure. Le Sognerfjord, roi des fjords, classé par l’, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées. Mais aussi Oslo et Lillehammer.

Tallin, Riga, Vilnius, Stockholm et Helsinki dans le même circuit afin de découvrir « Les 5 Joyaux de la Baltique ». Dans un programme qui donne la part belle aux Pays Baltes, ses paysages et ses châteaux.



Il ne vous reste qu’à venir visiter notre site pro où vous pourrez accéder aux dernières minutes de l’été et aussi de l’automne.



Et si vous avez un moment, venez donc nous retrouver à l’IFTM du 5 au 8 octobre prochain sur le stand 40 dans l’allée G, nous serons heureux de vous revoir et d’échanger avec vous.



Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliersGIR – Individuels – Groupe04.78.53.39.28

Lu 328 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Les frontières rouvrent, ouvrez le catalogue Quartier Libre L’Ecosse de Quartier Libre, la rebelle tranquille