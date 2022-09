Appli mobile TourMaG



Quartier Libre présentera son nouveau catalogue à l’IFTM Découvrez en avant première les nouveautés du T.O spécialiste

Envoyer à un ami Partager cet article

Quartier Libre a changé son format de catalogue l’an dernier en faisant le choix de se tourner vers un magazine inspirationnel. La version 2022-2023 sera présentée sur l’IFTM.

Rédigé par Quartier Libre le Dimanche 18 Septembre 2022

La part belle à l’inspiration et l’arrivée de l’Italie D’un support de vente traditionnel, le catalogue dans sa version 2022-2023 devient un magazine inspirationnel.



Il présente le TO spécialiste des Terres du Nord et donne la part belle à la destination et aux produits.

Chaque page rappelle ce pourquoi vous choisissez Quartier Libre : pour son savoir-faire et sa production unique.



Vous y découvrirez, et pourrez faire découvrir à vos clients, l’ambiance générale des destinations made in Quartier Libre avec l’activité « Coup de cœur » et l’avis de nos experts.



Ne soyez pas surpris si le spécialiste des Terres du Nord présente l’Italie dans ses premières pages. La destination est proposée depuis l’an dernier et le succès étant au rendez-vous elle est cette année présentée en tête de « gondole ».



Une version digitale disponible dès à présent.



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur



Quant à la version digitale du catalogue, elle est disponible dès aujourd’hui. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.



► N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici

Un outil papier est un formidable support mais l’obligation de lisibilité implique de ne présenter que la substantifique moelle. Aussi en dernière page nous vous listons tous nos produits que vous pourrez retrouver sur notre site.L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro . L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).Quant à la version digitale du catalogue, elle est disponible dès aujourd’hui. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

Les outils changent, pas nos ambitions et nos valeurs Les outils changent mais pas la qualité globale offerte par le T.O depuis 30 ans.

La force de Quartier Libre demeure là où elle a toujours été :



● Des produits de spécialiste pour voyageurs exigeants

● Des départs garantis de 31 aéroports français ou frontaliers

● Une profondeur de circuits et de dates de départs inégalée sur les Terres du Nord

● Des conseillers experts des Terres du Nord et Italie



Notre ambition est de créer la meilleure expérience de voyage en proposant des programmes authentiques et respectueux.

Nous voulons également partager avec vous nos valeurs. L’humanité, le partage et la soif d’apprendre aux côtés d’experts fiables.



NOUVEAUTE Techno : L’Open package arrive sur Quartier Libre pour vous permettre de choisir le vol que vous voulez (date et aéroport) et le coupler avec tous nos circuits. Stéphane sera heureux de vous en faire la démonstration sur notre stand.



Retrouvons- nous à l’IFTM pour découvrir ensemble ce nouveau catalogue Stéphane DOSSETTO, directeur commercial de Quartier Libre sera présent à l’IFTM pour vous faire découvrir toutes les nouveautés de Quartier Libre.



« J’ai hâte de retrouver l’ambiance du salon IFTM et nos agences.

Rendez vous sur le stand H 54 au cœur du Village des TO dès le 20 septembre ! »

Contactez Quartier Libre Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 04.78.53.39.28

Lu 124 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Quartier Libre et l’Italie, la botte lui va comme un gant Quartier Libre et l’Irlande, l’Île d’Émeraude, fêtent leurs noces de Perle