Quartier Libre : une production automne / hiver pour tous les goûts

En parallèle du maintien de ses circuits en Ecosse et en Irlande au mois d’août et septembre, le tour opérateur a mis en ligne sa production Automne 2020 – Hiver 2021. Les français auront certainement un grand besoin d’air frais et de grands espaces après un printemps confiné et un été compliqué. Et quoi de mieux que de s’envoler pour le Canada ou l’Islande pour se sentir renaître et oublier l’enfermement et les contraintes de distances limitées.

Dès cet automne, les voyageurs en quête d’évasion pourront donc profiter des destinations du TO. L’Islande et la Scandinavie sont évidemment le fer de lance de cette programmation automne / hiver. La Russie et le Canada complètent admirablement cette collection hivernale.

Lundi 20 Juillet 2020

Des départs garantis de Paris et province et une variété de produits adaptée aux différentes typologies de voyageurs : voici les maîtres mots de cette programmation.



En hiver aussi, avec Quartier Libre, la profondeur de l’offre est au rendez-vous : séjours multi-activités, circuits, autotours, city breaks, les voyageurs n’auront qu’un seul souci : l’embarras du choix.

Et comme à son habitude, le T.O s’engage sur l’hiver nordique en proposant des départs de nombreuses villes françaises ou frontalières.

La Laponie : un superbe terrain de jeux pour petits et grands Depuis sa création en 1992, Quartier Libre est un expert des circuits en Scandinavie, hiver comme été.

Cette maîtrise de la destination a entraîné la recherche de programmes plus originaux du côté de la



Le séjour « Multi-Activités en Pays Lapon » est proposé sur vols directs au départ de Paris et de plusieurs villes de province. Ce séjour sur 8 jours / 7 nuits offre un admirable terrain de jeux qui ravira tous les publics. Basé sur un seul hôtel à Kittila ou Ivalo, les voyageurs s’adonneront chaque jour à de nouvelles activités : safari motoneige durant une journée complète, pêche sous la glace, visite de ferme de huskies et initiation au pilotage de traîneau… Petits plus non négligeables : le prêt de l’équipement grand froid durant tout le séjour et les skis de fond, raquettes et luges à disposition gratuitement.



Le séjour « Evasion Lapone » reste dans le même esprit mais sur une durée plus courte de 5 jours / 4 nuits. Il ravira ceux qui recherchent un dépaysement total en peu de temps. Là aussi, les voyageurs feront le plein d’activités et profiteront en guise de bouquet final, d’une nuit exceptionnelle en igloo de verre pour peut-être avoir la chance d’admirer le grandiose spectacle des



Ces deux produits complètent les traditionnels circuits accompagnés que sont la « Symphonie Arctique » et « l’Expérience Grand Nord ».

Le premier nommé permet de découvrir les incomparables îles Lofoten et Vesteralen, et le second offre une traversée unique des trois Laponie (suédoises, finlandaises et norvégiennes) depuis le golfe de Botnie jusqu’à la mer de Barents.

L’Islande en hiver chez Quartier Libre : 5 circuits accompagnés et 3 autotours au départ de chez vous propose une des offres les plus complètes du marché en cette saison avec pas moins de 3 autotours et



Trois circuits accompagnés de 6 jours se concentrent sur la découverte du sud et de l’est de l’île qui regroupent les principales curiosités d’Islande : geysers, glaciers, icebergs, cascades… Le circuit « Du Cercle d’Or au Grand Nord » permet lui de faire un grand tour de l’île durant 8 jours.

Plus original, « l’aventure Islandaise en Super Jeep » est destinée à une clientèle avide de découverte plus aventureuse, bien qu’à la portée de tous.

Les voyageurs souhaitant découvrir individuellement auront le choix entre 3 autotours de 7 à 10 jours.



Comme à son habitude, Quartier Libre met l’Islande aux portes des régions en proposant une offre accessible à partir de 17 aéroports français et frontaliers.

Mais aussi : des city breaks en Russie et des séjours au Canada Quartier Libre a bâti une belle programmation du côté de nos grands cousins québécois. Là aussi, si vous êtes avides de grands espaces, vous serez servis en réservant l’un des 3 séjours multi-activités proposés dans de belles demeures canadiennes (pourvoirie, chalet ou auberge).



Votre envie de voyage se porte plus sur une aventure urbaine ? Vous rêvez de découvrir les grandes capitales russes sous la neige, emmitouflés dans votre grand manteau et sous votre chapka ? C’est aussi possible avec Quartier Libre qui propose des séjours guidés de 5 à 8 jours pour découvrir Saint-Pétersbourg, Moscou ou les deux.



Pour découvrir et commercialiser tous ces voyages, les agences pourront s’appuyer sur le nouvel espace pro de Quartier Libre développé par sa société sœur SpeedMedia.

La magie hivernale des terres du Nord vous attend sur www.quartier-libre.pro

