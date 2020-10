Que doit faire le professionnel en cas de non-conformité importante des prestations ?



Dans certains cas, il s’avère difficile voire impossible de trouver une solution de remplacement satisfaisante et acceptée par le voyageur sur place.



Ce dernier, qui peut fixer un délai raisonnable au professionnel pour agir, peut alors trouver lui-même des solutions de remplacement et en demander le remboursement, si les dépenses qu’il a exposées s’avèrent nécessaires.



Le voyageur peut également obtenir le remboursement des prestations non-servies ainsi que des dommages-intérêts s’il prouve un préjudice distinct.



Le remboursement des prestations non-servies est obligatoire même en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables (ex ; retour anticipé en période de pandémie), selon l’article L. 211-17-I ; dans ce cas en revanche, le voyageur ne peut être indemnisé.



Si les perturbations sont estimées considérables, le voyageur peut opter pour la résolution (annulation) de son contrat et demander son retour anticipé, dans les meilleurs délais et en fonction des circonstances (disponibilités).