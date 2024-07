Quid des assurances pour le tourisme spatial

Cause :

Au 7 novembre 2023, un total de 676 astronautes, cosmonautes et touristes spatiaux, dont 73 femmes, ont voyagé dans l'espace. Il est clair que le taux de catastrophes entraînant des décès va jouer sur le coût des assurances pour les touristes spatiaux.A ce sujet, Nigel Packham , directeur adjoint de la sécurité et de l'assurance mission à la NASA, en fonction des informations dont il dispose (on connait la difficulté d’obtenir des renseignements de la part de la Chine et de l’ex URSS en ce domaine), a pu dénombrer 21 accidents ayant entraîné la mort (n’étant pas compris les accidents au sol).Cinq missions spatiales, trois de la NASA et deux de l'Union soviétique, ont été marquées par des décès.Ces tragédies sont souvent le résultat d'un mélange de circonstances inhabituelles, d'erreurs matérielles et humaines, et parfois de décisions politiques et managériales.- En janvier 1967, une répétition au sol avant le lancement d’Apollo 1, a causé un incendie à bord de la capsule, tuant les trois astronautes présents.incendie provoqué par un fil électrique dénudé provoquant une étincelle à l’intérieur du cockpit à la gauche de l’astronaute Gus Grissom.- En Avril 1967 la capsule Soyouz 1 s'écrase au sol.défaillance du parachute, tuant l'occupant à bord. La course à l'espace et la politique en sont en partie responsables, le lancement ayant été maintenu malgré l'état non opérationnel de la capsule dans l‘objectif de coïncider avec un événement politique : les festivités du 50ème anniversaire de la Révolution communiste.- En juin 1971, Soyouz 11, après s’être désamarré à la station orbitale retombe sur terre, les trois astronautes soviétiques de la mission sont alors découverts morts dans leur capsule, après un atterrissage apparemment réussi.brutale décompression de la cabine, dont la pression tombe en quelques secondes de 760 mm de mercure à 7 mm.- En janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose 73 secondes après son lancement, emportant son équipage de sept personnes.la rigueur inhabituelle du climat à Cap Canaveral est en cause, plus froid qu'anticipé, qui a ainsi rendu moins souples certains joints toriques. Une fuite de gaz chaud a fini par provoquer une explosion.- En février 2003, la navette spatiale Columbia se désintègre lors de sa rentrée dans l'atmosphère, causant la mort de ses sept occupants.lors du lancement de Columbia, un morceau d'isolant en mousse s'est détaché et a endommagé le bord d'attaque d'une des deux ailes de la navette, qui n'a ensuite pas pu résister aux fortes températures de la rentrée.A noter qu'aucun décès n'a eu lieu en phase principale de mission, en orbite ou en direction de la Lune. Les accidents mortels se sont tous produits au départ de la Terre, au retour sur Terre ou lors d'une répétition au sol.. Bien qu’il faille relativiser, car nous en sommes qu’au début du tourisme spatial, le ratio est encore très important, voire trop important puisqu’environ 45 000 fois plus élevée que celui de l’aviation commerciale !C'est peut-être un paradoxe, mais il en est ainsi :