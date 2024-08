Quel marché pour les Assurances spatiales ?

L’on peut tirer de l’ensemble de ces chiffres, même si certains peuvent apparaitre très, voire trop optimistes, que le marché du spatial et du tourisme spatial ne pouvaient donc déraisonnablement être ignorés par les assureurs.



Par nature très volatil, le marché des risques spatiaux se trouve peut-être à la veille d'une intensification de l'activité spatiale, principalement du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs qui promeuvent un véritable changement de paradigme.



Dans un récent article co-écrit avec Joel McKay de Messieurs Raymond Giblet et Timothée Chan du Cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright ont écrit : « À plus long terme, l’appétit pour l’assurance des passagers spatiaux privés pourrait se développer. Par exemple, les risques tels que les blessures des voyageurs, les retards de vol et l'assurance des administrateurs et des dirigeants pour ceux qui exploitent de telles sociétés afin de permettre la croissance du tourisme spatial. Ces vacances sur la lune ne sont peut-être pas loin . »



Il est peut-être donc le temps, si ce n’est déjà fait, de saisir cette opportunité, d’autant que ce marché est à la fois : dynamique, en pleine évolution, mondial et prometteur.

Nul doute que les assureurs ont parfaitement intégré que malgré la "crise", le marché de l’assurance spatiale en général et celle en particulier du tourisme spatial, reste une opportunité non négligeable.



C'est peut-être un paradoxe, mais il en est ainsi : sans assurance, le tourisme spatial ne pourra se développer autant qu'il le souhaite.