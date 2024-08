La genèse de l’assurance pour les astronautes

Buzz

D’après ce que l’on en sait, The Travelers Companies, Inc, l'un des principaux fournisseurs d'assurance responsabilité civile automobile, habitation et entreprise, a pris le relais et a assuré la première mission habitée sur la lune.En effet, ce n’est que quelques jours avant leur départ, le 12 juillet, que Neil Armstrong , Edwin "" Aldrin et Michael Collins auraient signé des demandes d'assurance accident de voyage spatial et auraient donc été assurés contre les accidents mais aussi contreTout ceci restant au conditionnel, car il existe encore quelquessur cette période.Suite à l’accident de la navettele 28 janvier 1986, Brian Stockwell, Président de Corroon & Black Inspace Inc., une société de Bethesda, dans le Maryland, qui assure les satellites et autres cargaisons spatiales, a fait don de la police d'un million de dollars à Christa McAuliffe, l'enseignante d'études sociales du lycée du New Hampshire qui a péri dans la catastrophe (7 morts).Lors de la Mission ‘’Discovery’’, du 29 septembre 1988 (la première mission après le désastre de la navette spatiale Challenger), chaque astronaute, Richard Covey, David Hilmers, Mike Lounge, George Nelson et le commandant de Discovery, Frederick Hauck s’étaient vu octroyés une assurance vie de 500 000 $ offerte toujours par Brian Stockwell.